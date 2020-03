L'humeur de Beaugrand : Coronavirus, #soyonssolidaires

Partout dans l'Hexagone, les restaurants doivent fermer leurs portes. Certains commerces ont donc décidé de créer des solutions de partage. À Cancale, en Bretagne, le restaurant "A Contre Courant" a ouvert dimanche exceptionnellement pour offrir des produits qui ne pourraient plus être vendus. Un mouvement de solidarité qui a beaucoup plu. Quant à Bernard Arnault, le patron de LVMH, il a demandé à sa branche parfum et cosmétique de fabriquer et offrir des quantités importantes de gels hydroalcooliques. Puis, une enseigne de grande distribution dans les Côtes-d'Armor a privatisé son magasin pour les clients âgés de plus de 70 ans.



