L'humeur de Beaugrand : De la joie durant la fête des morts !

Aujourd'hui, la jeune génération ne veut plus associer la mort avec la tristesse et la déploration. Selon un sondage OpinionWay, 64% des Français aimeraient que leurs descendants célèbrent leur souvenir lors d'un événement joyeux. Chose que l'on fait au Mexique, durant le "Dia de los Muertos". Pendant trois jours, des personnes déguisées défilent avec des têtes de mort et des créations fleuries pour se rappeler ceux qui ne sont plus de ce monde. Ce genre de mouvement prend de plus en plus d'ampleur à l'international, notamment dans l'Hexagone. Les artistes et les fleuristes rivalisent d'idées pour fabriquer des décorations et des accessoires relatifs à l'événement.



