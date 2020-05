L'humeur de Beaugrand : Distanciation, à vos compas !

Le monde d'après va être un monde où la trigonométrie fera partie de notre quotidien. La pandémie de coronavirus nous aura contraint à privilégier la distanciation sociale, et ce, n'importe où. Sur la plage, pour faire ses exercices physiques, pour jouer dans la cour de récréation... quel que soit l'endroit, il faudra faire le calcul pour qu'il y ait le plus d'écart possible avec son voisin et même pour connaître où on peut se rendre.



