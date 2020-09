L'idée d'un reconfinement dans les Ehpad inquiète beaucoup

Le confinement du printemps a été difficile aussi bien pour les résidents des Ehpad que pour leur famille. Les deux mois d'isolement demeurent un épisode douloureux et angoissant, notamment pour les plus fragiles. Chez les personnes dépendantes, la mesure a provoqué des troubles divers à savoir la perte de repères ou encore un sentiment d'abandon. Un souvenir qui sera difficile à surmonter en cas de reconfinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.