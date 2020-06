"L'individu qui m'a renversée s'exhibe sur les réseaux sociaux" : comment mettre fin au fléau des rodéos urbains ?

Afin que ces drames ne se reproduisent plus, certains adeptes de ces rodéos urbains prônent la sécurité et souhaitent que ce "sport" soit encadré. C'est le cas d'Alexandra et Rio. Ils pratiquent leur "passion", casqués, sur des terrains vagues, loin des gens. mais en toute illégalité. "On est hors-la-loi et c'est dommage. On cherche à être en règle parce que pour nous, c'est vraiment un sport et on ne peut le pratiquer nulle part", expliquent-ils. "On voudrait faire ça dans un cadre légal, protégé, et sécurisé qui ne dérange personne et où on a le droit d'exercer cette passion", plaident ces deux aficionados. Reste que malgré une pratique sans réel danger pour autrui, tous deux risquent jusqu'à un an de prison et 15.000 € d'amende.