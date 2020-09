L'inquiétante pratique des selfies avec des bébés félins sur les réseaux sociaux

Car derrière cette inquiétante pratique pourraient se cacher des cirques peu scrupuleux écoulant des portées sous le manteau. Selon un inspecteur de l'Office français pour la biodiversité, ce genre de commerce est possible car "ce sont des espèces qui nécessitent peu de moyens pour qu'elles se reproduisent en captivité. Et qui finalement produisent beaucoup de jeunes spécimens. Résultat, un jeune félin, type lion ou tigre, peut se vendre quelques centaines d'euros", dit-il.

Et ce phénomène prend de l'ampleur, sous l'influence d'internet. Or, les jeunes fauves que l'on voient faussement dociles dans des clips musicaux deviennent en réalité incontrôlables en quelques semaines. Pour s'en rendre compte, direction le zoo de Saint-Martin-la Plaine, dans la Loire. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article, face à des lionceaux d'à peine un an, le vétérinaire ne s'aventure plus dans l'enclos.

"Ce sont des animaux qui font déjà 70 kg. On les voit grandir au jour le jour, et ils vont passer les 100, 150 kg pour atteindre leur croissance définitive vers 2 ans et demi", indique Jean-Christophe Gérard. Et pourtant, en janvier dernier, lorsqu'ils ont été retrouvés en pleine nature, abandonnés par leur propriétaire, certainement dépassé, ils ressemblaient encore à des bébés.

Le zoo espère maintenant se séparer de ces lionceaux car il a déjà une vingtaine de grands fauves sur les bras. il faut dire qu'ils engloutissent chacun 250 kg de viande par mois et peuvent vivre jusqu'à 30 ans.