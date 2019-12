L'ouverture des supermarchés Casino le jour de Noël ne fait pas l'unanimité

Casino justifie sa décision d'ouvrir ses magasins par "le marché très concurrentiel avec le commerce en ligne accessible 24h/24". "L’objectif est de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs", a assuré une porte-parole du groupe à TF1. Pas de quoi rassurer les syndicats à qui la situation "fait peur". En tant que syndicaliste, on est là pour défendre l’emploi les conditions de travail (...). On remplace des salariés par la robotique. Si on réfléchit un peu plus loin, on se demande si on veut des chômeurs en France", a réagi Jean Pastor, délégué CGT. Un débat qui sera relancé de plus belle dès le 1er janvier.