L'enfer des vaches "à hublot" : l'association L214 publie une nouvelle vidéo choc

Sur les images glaçantes filmées en caméra cachée, et commentées par l'animateur Nagui, végétarien assumé, on y voit des opérateurs en blouses introduire leur mains à l'intérieur de l'estomac de plusieurs "vaches cobayes". "En période d'expérimentation, on peut ouvrir et refermer leur hublot 6 fois en l'espace de 48 heures pour y faire des prélèvements. Sans compter la pose même du hublot, une opération invasive qui génère des douleurs postopératoires et nécessite une prise de médicaments durant plusieurs jours - des antibiotiques durant deux semaines selon un opérateur du centre", écrit l'ONG.





Dans Le Parisien, le porte-parole du groupe Avril assure que cette technique "s'accompagne d'un suivi vétérinaire rigoureux et est considéré comme indolore pour l'animal" et précise que la ferme de Sourches ne compte que six vaches "fistulées". L'industriel argue que cela a déjà permis "de réduire l'usage d'antibiotiques en élevage et de réduire les émissions de nitrates et de méthane (gaz à effet de serre) liées à l'élevage." Une défense qui ne convainc pas Sébastien Arsac, cofondateur de L214 : "L'argument est cocasse. (...) Ces recherches ont aussi des conséquences sur l’ensemble des animaux d’élevage qui se verront appliquer le même régime alimentaire, à l'origine de nombreux problèmes de santé. Quel est le sens de cette course ?"