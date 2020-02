Maltraitance animale : des veaux abattus sans étourdissement en Dordogne, la nouvelle vidéo choc de L214

L'abattoir de Sobeval à Boulazac, en Dordogne, n'a-t-elle pas respectée la réglementation ? C'est ce qu'affirme ce jeudi l'association L214. Preuve à l'appui : cette dernière a diffusé une vidéo sur laquelle on voit les conditions d'abattage des veaux.

Au total, l’association de protection animale dit détenir six heures d’enregistrement datés de novembre et décembre 2019. Des enregistrements sur lesquels, selon la L214, de nombreuses "infractions routinières" à la réglementation seraient visibles. Notamment des "ratés" lors de l’étourdissement des animaux, des reprises de conscience sur la chaîne d’abattage, ou des égorgements de veaux en station debout et non couchée.