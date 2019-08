VIDÉO - L214 révèle des images chocs d'un charnier de cochons morts pendant la canicule dans un élevage du Maine-et-Loire

Âmes sensibles s'abstenir. C'est un véritable charnier qui a été découvert devant un élevage porcin situé à Mauges-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Les images sont le fruit d'une enquête menée par l'association L214 et dévoilée mercredi 31 juillet.





On y voit des dizaines de cadavres de porcs, empilés dans une remorque et dévorés par les vers. A l'intérieur de l'élevage, plusieurs porcelets morts ont été entassés dans un seau. Les images montrent également des animaux blessés et enfermés dans des enclos minuscules.