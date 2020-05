La chloroquine au secours de l'armée

On a appris cette semaine que 98% des cas positifs au coronavirus de Charle de Gaulle ont été sortis d'affaire. Dans la même foulée, on a relayé sur les réseaux sociaux que 99% de ses marins auraient été traités avec la chloroquine, le fameux traitement préconisé par le professeur Raoult. Il ne s'agit là que d'une rumeur qui s'est basée sur une vidéo montrant des barils contenant du phosphate de chloroquine commandé par l'armée. Son ministère a déjà précisé que cette commande n'était qu'une anticipation dans le cas où le traitement serait validé par les autorités sanitaires. Découvrez également le casse-tête du lavage des masques et Trump et sa brigade antivirus.



Ce samedi 9 mai, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle de la prétendue traitement des marins du CHrles de Gaulle à la chloroquine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.