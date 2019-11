La Chronique éco : 5 décembre, la SNCF joue gros

"On est sur le pied de guerre à la SNCF", affirme François-Xavier Pietri. En effet, selon Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux transports, "la circulation des trains sera dégradée, notamment les 5, 6, 7 et 8 décembre". On sait déjà que la grève sera longue. Les réservations seront bloquées du 5 au 9 décembre à la SNCF. D'un côté, il y a l'organisation de la grève pour limiter les conséquences sur les usagers, et de l'autre l'inquiétude de la direction de la compagnie. D'après son nouveau patron, Jean-Pierre Farandou, "ce qui va se jouer à l'intérieur de l'entreprise est énorme".



