La Chronique éco : 65 ans, le nouvel âge pivot ?

Ce lundi, Le Monde et Les Echos ont sorti des chiffres concernant les impacts de la réforme des retraites. Selon leurs études qui seront présentées lors de la remise du texte le 24 janvier prochain, l'âge pivot serait à 65 et non à 64 ans. Il va donc falloir travailler plus longtemps. Ce sera notamment le cas pour la génération 1975, celle qui sera la première concernée par la réforme. Il faudra ainsi attendre l'âge de 65 ans pour pouvoir tirer profit du nouveau système. François-Xavier Pietri précise que cet âge pivot "sera le même pour tout le monde".



