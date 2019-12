La Chronique éco : Âge pivot, encore un an de négociations ?

Alors qu'Edouard Philippe et l'intersyndicale campent sur leurs positions, les négociations autour de la réforme des retraites vont reprendre ce mercredi. Après 18 mois de concertations, la secrétaire d'Etat aux affaires européennes affirme qu'il y aura un an de plus pour discuter des conditions de l'âge pivot. Notons qu'il s'agit de la principale source de conflit entre les deux parties. Comment y mettre un terme ? Quid des régimes spéciaux ?



