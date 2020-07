La Chronique éco : Air France et la SNCF plongent dans le rouge

La SNCF a perdu 2,4 milliards d'euros au premier semestre. Quant à Air France, la perte s'élève à 4,4 milliards d'euros. En cause : le confinement, la circulation réduite des trains et les avions cloués au sol. Tout ceci a entraîné des chutes de fréquentation. Pour la compagnie ferroviaire, des pertes d'au moins 4 milliards d'euros sur l'année sont encore attendues dans les mois qui viennent. Seule Geodis, la filiale logistique du groupe, arrive à s'en tirer.



