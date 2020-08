La Chronique éco : Baisse de salaire pour les pilotes d'Air France

Contrairement aux compagnies aériennes concurrentes, les pilotes d'Air France et de sa filière low-cost Transavia n'ont pas de rémunération fixe. En effet, une partie de celle-ci dépend des heures de vol qu'ils ont effectuées. Et puisque le trafic aérien a été quasiment nul aux mois d'avril et de mai, leur salaire a baissé de 25 à 40%, soit 2 800 à 4 600 euros en moins. Cela permet notamment à la compagnie aérienne d'économiser 300 millions d'euros cette année.



