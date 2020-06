La Chronique éco : ces signes qui montrent que ça repart

Depuis le déconfinement, la vie reprend son cours petit à petit. Dans les différents secteurs d'activité comme le tourisme ou encore la restauration, la reprise est enfin là. On estime que 80% des bars et restaurants pourront rouvrir dans les jours et semaines qui viennent. Une bonne nouvelle pour l'économie qui selon François-Xavier Pietri "est en train de repartir" aussi. Quid de la consommation des Français ? Comment se passe la reprise dans les secteurs de l'industrie et de la construction ?





