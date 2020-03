La Chronique éco : Coronavirus, l'aérien et le tourisme trinquent

Les compagnies aériennes subissent de plein fouet les impacts de la crise sanitaire. La suspension des lignes vers les zones à risques et les annulations des réservations impactent le chiffre d'affaires des entreprises. D'après des estimations, le manque à gagner s'élèverait entre 63 et 113 milliards de dollars en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette situation fragilise cependant certaines compagnies et peut entraîner leur fermeture. Quid des agences de tourisme ?



