La Chronique éco : Création d'entreprises, une année record !

La création d'entreprises a atteint un niveau record en 2019. En effet, les Français sont de plus en plus nombreux à passer le cap de l'entrepreneuriat. Depuis le début de l'année, 750 000 entreprises ont vu le jour contre 690 000 en 2018. Il est à noter que plus de la moitié sont des microentreprises avec en moyenne moins de dix salariés et moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment expliquer ce dynamisme ? Qu'en est-il de la précarité des micro-entrepreneurs ?



Ce mercredi 25 décembre 2019, Catherine André, dans sa chronique "L'éco", de l'année record de création d'entreprise. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/12/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.