La Chronique éco : Crise à EDF, les clients vont-ils payer ?

Le patron d'EDF laisse fuiter son plan en faveur du nucléaire, soit 46 milliards d'euros d'investissement pour la construction de six réacteurs EPR. Pour Jean-Bernard Lévy, c'est la condition nécessaire pour qu'on arrive à ce fameux mix énergétique, 50% de nucléaire et 50% de renouvelable. La ministre Élisabeth Borne, en revanche, ne partage pas ce point de vue et invite le patron d'EDF à intégrer le scénario du gouvernement pour le 100% renouvelable. Selon François-Xavier Pietri, "tout cela va coûter forcément très cher aux contribuables".



Ce mardi 12 novembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", nous parle de la divergence d'opinions entre EDF et le gouvernement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.