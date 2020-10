La Chronique éco : Crise sanitaire, un coût faramineux

La première facture de la crise sanitaire est tombée et les chiffres sont édifiants. La mesure du "quoi qu'il en coûte" d'Emmanuel Macron s'élève à 468 milliards d'euros, sans compter le plan de relance à 100 milliards. Notons que plus de la moitié de ces 468 milliards d'euros représente des garanties de l'État. Ce qui ramène à dire que cela ne va pas coûter cher pour le moment, mais c'est un peu une bombe à retardement. Les autres montants par ailleurs concernent le chômage partiel, les mesures d'aides aux entreprises et l'explosion des frais de santé. Sait-on qui a le plus souffert de la crise après la sortie de ces chiffres ?



Ce vendredi 9 octobre 2020, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", s'est intéressé au coût de la crise sanitaire. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/10/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.