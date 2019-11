La Chronique éco : Immobilier, la hausse jusqu'à quand ?

Les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter, notamment dans l'ancien. L'Hexagone a atteint un nouveau record. Dans le pays tout entier, la nouvelle hausse des tarifs du logement s'élève à 3,2% en moyenne et à Paris, à 6,1%. Du côté des transactions, on en recense plus d'un million en un an.



Ce vendredi 29 novembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", s'est penché sur la hausse des prix de l'immobilier qui ne s'arrête plus.