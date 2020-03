La Chronique éco : L'économie plombée par le virus

Le gouvernement se mobilise pour faire face au coronavirus et anticiper les impacts économiques qui vont avec. Par ailleurs, l'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions pour l'Hexagone et table désormais sur une croissance de 0,9% contre 1,2% en novembre. Concrètement, l'épidémie crée un choc de l'offre car les entreprises sont obligées de ralentir leurs productions. De son côté, la demande baisse également car les consommateurs sortent moins et consomment moins. Quels sont les secteurs les plus touchés ?



