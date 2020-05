La Chronique éco : L'économie se réveille... tout doucement

Malgré l'urgence de redémarrer rapidement l'économie, y aller en douceur est plus sûr. À partir du 11 mai, la plupart des commerces vont enfin rouvrir. D'ailleurs les centres commerciaux de plus de 40 000 m² vont également faire de même, sauf en Île-de-France. La conjoncture va donc s'améliorer nettement. On constate toutefois trois freins majeurs à cette reprise de l'économie : les transports, le nombre de salariés en télétravail et la reprise progressive de l'école qui va obliger bon nombre de parents à rester en chômage partiel.



Ce vendredi 8 mai 2020, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", a parlé de la conjoncture économique qui commence à s'améliorer tout doucement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/05/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.