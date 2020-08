La Chronique éco : l'Hexagone, champion d'Europe de l'hôtellerie

Cet été, nos hôtels ont fait mieux que ceux de nos voisins européens. Si l'on se base sur le taux d'occupation des lits, les hôtels dans l'Hexagone ont atteint 51% au mois de juillet contre 35% en Allemagne, Italie et Portugal ou encore 30% en Grèce et en Espagne. Une bonne nouvelle qui résulte surtout de la mobilisation de la clientèle locale. Quid des régions qui ont le mieux cartonné et de celles qui ont été plus lésées ?



