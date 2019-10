La Chronique éco : L'Hexagone champion d'Europe de la fiscalité

Avec des recettes fiscales qui représentent 48,4% du PIB, l'Hexagone est de nouveau le champion d'Europe en matière de fiscalité la plus élevée en 2018. Il devance la Belgique et le Danemark. D'ailleurs, il occupe cette place depuis 2015. Alors que le gouvernement s'apprête à effectuer des baisses d'impôts, l'on se demande si cela aura un impact sur la situation.



