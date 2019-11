La Chronique éco : La France attire de plus en plus les investisseurs étrangers

Les entreprises étrangères ont confiance et veulent se développer dans l'Hexagone. Une enquête annuelle publiée par Ipsos a révélé que, 84% des 200 plus grandes entreprises étrangères installées sur le territoire affirment que le pays est de plus en plus attractif. Cela tient aux diverses réformes engagées par le gouvernement. La plus plébiscitée est celle de la loi du travail. Cependant, face à la crise des gilets jaunes, 39% de ces investisseurs sont amenés à reconsidérer leurs projets d'investissement et 44% estiment que l'image de la France s'est dégradée. Le pays va-t-il devenir moins attractif ? Quid de cette motivation des investisseurs étrangers face aux mobilisations du 5 décembre prochain ?



Ce vendredi 22 novembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", nous parle des investisseurs étrangers qui s'interessent à l'Hexagone. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 22/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.