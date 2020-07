La Chronique éco : La relance française se joue à Bruxelles

Depuis trois jours, les dirigeants européens négocient un plan de relance historique de plus de 750 milliards d'euros. C'est le sommet européen le plus long depuis 20 ans, car il va encore se poursuivre ce lundi. Pour cause, il y a une fracture entre les pays membres. D'un côté, il y a la France et l'Allemagne à l'origine de ce plan de relance européen. Et de l'autre, il y a la Suède, le Danemark, l'Autriche et surtout les Pays-Bas qui ne veulent pas entendre parler de subventions. D'ailleurs, les discussions tournaient même au duel entre le chef d'Etat français et le Premier ministre néerlandais. Pourtant, même s'ils trouvent un accord, ce sera toujours "une mauvaise nouvelle". Quelles en sont les raisons ?



