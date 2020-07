La Chronique éco : le moral des patrons à la hausse ?

Selon un sondage OpinionWay réalisé pour CCI France / La Tribune / LCI, les chefs d'entreprises ont confiance en leurs boîtes ou en leurs entreprises en ce moment. Si on regarde de près les chiffres, c'est un peu moins bien qu'avant la crise, mais on a d'un côté, les confiants et les optimistes, et de l'autre, les inquiets et les attentistes. Toutefois, les optimistes en l'avenir l'emportent. Quels sont les secteurs les plus inquiets ?



