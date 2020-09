La Chronique éco : Le télétravail, pourquoi ça coince ?

Cette année, on compte 10% des salariés en télétravail contre 50% durant le confinement et 7% en 2019. Le gouvernement encourage pourtant les entreprises à garder leurs employés à la maison. Si ce système est une exception, pour le ministre de la Santé, cela devrait être la règle. "C'est très encouragé et recommandé dès que c'est possible", a-t-il déclaré. D'ailleurs, les négociations vont démarrer entre les syndicats et le patronat à ce sujet. Sur quoi cette rencontre va-t-elle déboucher ? Quid des grands groupes qui plongent dans le télétravail en intégralité ?



