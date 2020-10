La Chronique éco : Les commerces et les restaurants sont-ils les grands perdants ?

Face à la progression de l'épidémie de Covid-19 dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national mercredi soir. Des mesures ont été prises à cet effet, comme la fermeture des commerces "non essentiels" ainsi que celle des bars et des restaurants. Pourtant, le secteur de la restauration est en péril à cause de la crise. Dans cette profession, 250 000 emplois pourraient être menacés et 40 000 entreprises sont au bord de la faillite. Pour les commerces "non essentiels", 330 000 établissements sont concernés par la fermeture. Y a-t-il des secteurs qui limitent la casse ?



