La Chronique éco : Les GAFA au firmament

L'épidémie de coronavirus a déclenché une crise économique majeure. Pourtant, certains se sont enrichis. Depuis le début de l'année, on compte 809 milliards de dollars de surplus pour les 500 personnes les plus riches du monde. Le secret, il fallait miser sur les GAFA. Toutes les valeurs technologiques ont été boostées par la situation de crise. En tête de liste, on a Jeff Bezos qui a une fortune de 200 milliards de dollars, puis Bill Gates avec 125 milliards de dollars. Face à cette remontée du secteur informatique, l'industrie est-elle en voie d'extinction ?



Ce lundi 31 août 2020, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", nous parle des secteurs et des personnes qui ont su tirer des avantages de la crise sanitaire.