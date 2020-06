La Chronique éco : Les PME ont-ils accumulé trop de dettes pour survivre ?

Les dettes des entreprises ont augmenté de façon vertigineuse avec la crise sanitaire. Elles se sont ruées sur les prêts garantis par l'Etat et en deux mois et demi, plus de 500 000 entreprises y ont souscrit. En tout, des milliers de PME ont dû emprunter pour survivre face aux charges alors que les chiffres d'affaires sont proches de zéro. Pourtant, il leur faudra tout rembourser sur les cinq années qui suivent. Selon la Coface, on attendrait en 2020 une hausse de 11 000 faillites par rapport à l'année précédente. Quelles sont les pistes pour alléger ces dettes ?



