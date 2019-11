La Chronique éco : LVMH, un joyau de l'emploi

Lundi, LVMH a annoncé le rachat de Tiffany pour un montant de quinze millions d'euros. Un mariage historique dans le secteur du luxe et de la haute couture, mais également une bonne nouvelle pour l'industrie française et l'emploi. LVMH pèse 200 milliards d'euros en Bourse, avec un chiffre d'affaires de près de 50 milliards d'euros. Chaque année, le groupe embauche 13 000 personnes dans le pays, dans tous ses secteurs d'activité. Aujourd'hui, le luxe est le secteur anti-délocalisation par excellence, l'un des rares qui n'a pas détruit d'emplois ces dernières années. D'ailleurs, rien que dans le secteur de la mode, on anticipe plus de 10 000 embauches en 2020.



Ce mardi 26 novembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", nous parle du mariage entre LVMH et Tiffany. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 26/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.