La Chronique éco : Patrons, tout n'est pas noir !

Pour les chefs d'entreprises, la rentrée est comme celle de tous les dangers. En effet, le contexte est un peu particulier à cause de la crise. De plus, la diminution des aides de l'État, tout comme l'essoufflement de la reprise et la menace sur l'emploi pèsent sur les entreprises. Quoi qu'il en soit, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. Les Français ont mis 100 milliards d'euros de côté pendant la crise et cet argent va peut-être revenir dans le circuit à un moment donné. La baisse des impôts de production et le réveil de certains secteurs comme le bâtiment, le commerce et l'automobile les aident aussi à aller un peu mieux.



