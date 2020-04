La Chronique éco : Qui sont les grands perdants du déconfinement ?

Edouard Philippe a présenté mardi son plan de déconfinement devant les députés. A travers ses annonces, on a pu constater que ce ne sera pas tout le monde qui pourra reprendre une vie normale notamment dans certains secteurs d'activité. L'un des plus touché sera celui du tourisme qui pèse près 150 milliards de chiffre d'affaires et deux millions d'emplois concernés. Les cafés et les restaurants sont notamment les grands perdants de ce déconfinement. Pour eux, la reprise sera progressive. François-Xavier Pietri précise qu'il y a peu d'espoir de rebond dans les semaines qui viennent. Quid de la reprise pour les commerces ?



Ce mercredi 29 avril 2020, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", parle des grands perdants du déconfinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/04/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.