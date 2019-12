La Chronique éco : Régimes spéciaux, le vrai ou faux

Dans les entreprises privées, seuls 7% des salariés partent à la retraite avant 60 ans tandis qu'à la SNCF et la RATP, cela concerne près de 89 %. Plus spécial encore dans ces deux organismes, le départ avant 52 ans est possible lorsque les horaires de travail sont décalés, en cas de travail de nuit ou de disponibilité à temps plein. Parallèlement, le départ avant 57 ans est envisagé pour ceux qui ont des horaires de bureau classiques. Qu'en est-il des autres secteurs ? Combien coûtent vraiment ces régimes spéciaux aux entreprises ? Quid de la solidarité nationale ?



