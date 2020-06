La Chronique éco : Relocaliser, mission impossible ?

Emmanuel Macron veut relocaliser certaines productions critiques, à l'instar de nos usines de médicaments. Une initiative difficile à mettre en place selon notre éditorialiste, d'autant plus que cela reviendrait à accepter que la Sécu rembourse des médicaments à cinq fois le prix actuel. En outre, l'Hexagone est calé dans la recherche fondamentale, mais c'est la Chine et l'Inde qui se chargent respectivement de la fabrication des molécules et des comprimés. Cette problématique s'applique-t-elle à tous les secteurs ? Pourquoi ? Y a-t-il d'autres domaines où une relocalisation serait possible ?



