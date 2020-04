La Chronique éco : Souveraineté nationale, mission impossible ?

Face à la crise sanitaire actuelle, Emmanuel Macron a insisté sur un point lors de son discours mardi dernier : celui de retrouver notre souveraineté nationale sur le plan économique. Un exercice qui sera compliqué, car "on en est encore très très loin", affirme François-Xavier Pietri. En effet, concernant les médicaments remboursés par la sécurité sociale par exemple, 80% proviennent d'Inde et de Chine, car ceux-ci sont moins chers. Alors qu'il y a 30 ans, cette proportion était de 20%. Selon notre expert, si l'on veut consommer du made in France, il va falloir accepter de rembourser des médicaments plus chers. Qu'en est-i pour les autres produits ?



