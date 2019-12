La Chronique éco : Système par points, qui perd ? qui gagne ?

Le système par points dans le cadre de la réforme des retraites est au cœur des débats. D'un côté, les carrières changeantes et hachées figurent parmi les gagnants dans cette politique. D'un autre côté, les jeunes sans emploi, les familles nombreuses, et ceux qui bénéficient des régimes spéciaux sont classés dans la catégorie des perdants. Selon François-Xavier Pietri, "la réforme sera a priori plus douloureuse que gagnante".



