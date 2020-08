En raison du coronavirus, les rassemblements sont interdits. Une situation qui met à mal les professionnels de la nuit, surtout en cette période estivale. Certains d'entre eux sont au bord de la faillite. Ils constatent toutefois que malgré les restrictions, des rassemblements et fêtes sauvages s'organisent ici et là et ce, dans le non respect des mesures sanitaires. Face à ces transgressions, les professionnels de la nuit estiment qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'ils sont les grands oubliés de ce déconfinement.



Ce mardi 4 août 2020, Nivin Potros, dans sa chronique "Culture", parle de la colère des professionnels de la nuit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/08/2020 présentée par Christophe Beaugrand sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Beaugrand vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.