VIDÉO - La délinquance est-elle en train de gagner du terrain à Bordeaux ?

Bryan Satterfield, agent de sécurité dans une grande surface, livre ainsi un témoignage accablant sur l'insécurité qui grandit dans le quartier de la gare où il travaille. Chaque jour ou presque il est témoin de scènes de violence : "Beaucoup d'agressions, beaucoup de racket, beaucoup de conflits à régler, des interpellations musclées à faire. Et ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les coups de couteau sont devenus banals en fait", raconte-il dans le 20H de TF1, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Autre exemple, dans le quartier Saint-Michel, dans le centre-ville de Bordeaux, il y a quelques jours, un contrôle de police a tourné à l'émeute en pleine journée. Le trafic de stupéfiants y a toujours existé, mais les affrontements sont désormais de plus en plus violents, comme en témoigne un commerçant. "C'est une guerre des gangs, une guerre de territoire. C'est des rixes toute la journée, soit entre eux, soit vis à vis des forces de l'ordre, ce qui n'existait jamais auparavant", dit-il.

"Jamais on a vu ça et maintenant périodiquement, on ne sait pas pourquoi, ça part en vrille, ça pète", renchérit Driss Ben Haddou, le président de l'association des commerçants du quartier Saint-Michel. L'image lisse de cette ville réputée tranquille en prend donc un coup avec des actes de violence qui se multiplient ces derniers mois. Blessures à l'arme blanche, vols à l'arraché : rien qu'en juillet et août 124 agressions ont été recensées, c'est 39% de plus qu'en 2019.

Ce qui ne rassure pas la population. "Je regarde à deux fois avant de rentrer à la maison, je ne plaisante pas. J'ai toujours peur que quelqu'un me mette une lame", s'offusque ainsi un habitant.