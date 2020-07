La détresse des producteurs locaux qui se sentent désormais délaissés

Pendant le confinement, beaucoup de consommateurs se sont tournés vers les producteurs locaux. Ces derniers faisaient face à des files d'attente interminables et ont dû se réapprovisionner sans cesse. Depuis le déconfinement, ils se sentent de plus en plus délaissés et ne comptent désormais que sur leurs fidèles clients. Malgré ce retour à la normale, ces producteurs sont fiers d'avoir nourri la population locale pendant la crise.



