La Dombes : 1 000 étangs à découvrir

Le plateau de La Dombes, près de Lyon, possède 1 200 étangs. Ce qui lui a valu le surnom de "pays aux 1 000 étangs". Les moines l'ont creusé au XVIe siècle pour en faire leur réserve de poissons. Depuis, le site est devenu le paradis des oiseaux migrateurs et des chevaux, mais pas que. Les touristes en quête de tranquillité sont de plus en plus nombreux à y séjourner. De plus, l'immersion en pleine nature est garantie, car les vacanciers sont hébergés dans des cabanes flottantes, ancrées comme des bateaux. Quid du système d'entretien de ces étangs ?



Ce samedi 1er aout 2020, la chronique "L'instant culture", nous fait découvrir les étangs du plateau de La Dombes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/08/2020 présentée par Justine Corbillon, sur LCI.