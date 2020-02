La drogue se livre désormais à domicile

En un an, 95 tonnes de cannabis et 14 tonnes de cocaïne ont été saisies. Depuis quelques années, les policiers doivent lutter contre une nouvelle forme de trafic, la livraison de drogue à domicile. Le principe est simple. Un acheteur contacte un vendeur de shit, de cocaïne ou d'ecstasy par message via les réseaux sociaux. Le dealer 2.0 livrera ensuite directement chez le consommateur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.