La folie des calendriers de l'Avent

Noël arrive à grand pas. Si traditionnellement, les calendriers de l'Avent servaient à faire patienter les enfants, ils sont également devenus des incontournables pour les adultes. D'ailleurs, ils constituent un business très lucratif, avec des millions d'euros de recette chaque année. Aujourd'hui, on trouve de tout dans ces calendriers, des bières, des fromages, des bougies, des cosmétiques, mais les chocolats restent les plus prisés. Le tarif varie selon la marque et la qualité bien évidemment.



