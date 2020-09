"La France défigurée" : une station de ski fantôme en Isère

Auparavant considérée comme une des fiertés de la montagne du Vercors, Saint-Honoré 1500 ressemble bel et bien à une station fantôme. Résidence hôtelière, logements, salles de sport... les immeubles abandonnés depuis 30 ans n'ont jamais été terminés. La station a pourtant déjà fonctionné pendant dix ans, mais a fermé à cause de l'insuffisance des chutes de neige et d'un problème de rentabilité. Un symbole d'une course à l'or blanc.