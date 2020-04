La France des solutions : la plateforme soutiens-commercants-artisants.fr vient en aide aux petits commerçants

En lui versant des avances sur des achats qu'ils effectueront une fois le confinement terminé, les clients de la boutique N°28 de la ville de Dourdan viennent de redonner le sourire à sa gérante. Par le biais de la plateforme soutiens-commercants-artisants.fr, des particuliers font leur nécessaire pour soutenir nos artisans et nos commerçants, et agir avant qu'il ne soit trop tard.



