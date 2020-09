La fraude sociale, un phénomène en augmentation

La fraude sociale est une pratique qui coûte très cher aux Français. On estime qu'elle pourrait s'élever jusqu'à quatorze milliards d'euros par an, et aurait au moins triplé en une décennie. Face à cette situation, la Cour des comptes préconise plus de contrôles. Même si des vérifications existent déjà, elles sont très insuffisantes car que la fraude s'étendrait largement dans tous les domaines.