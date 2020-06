La Lozère veut séduire les touristes cet été

La Lozère est le département le moins densément peuplé de France avec seulement quinze habitants par kilomètre carré. La région est touchée de plein fouet par l'annulation des événements estivaux, mais espère attirer les vacanciers à la recherche de calme et d'un environnement sauvage et préservé. Pour cela, le département a mis les moyens en augmentant de 30% son budget communication.



